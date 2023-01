Brandjes, vernielingen en incidenten: meer dan tienduizend euro schade bij jaarwisseling in Apeldoorn

Mag asielzoe­kers­cen­trum in Apeldoorn nu wel of niet groter worden? Hoogste rechter hakt knoop niet door

Kan de uitbreiding van het asielzoekerscentrum in Apeldoorn nou wel of niet doorgaan? Zelfs een rechtszaak daarover bij de Raad van State geeft geen duidelijkheid. Die bepaalde weliswaar dat de gemeente niet langer rekening hoeft te houden met bezwaren van buurtbewoners, maar over een cruciaal punt laat hij zich niet uit.

27 januari