Brandweer probeert bewoners uit brandende flat in Apeldoorn te redden

video Jheylanio (11) is verlost van reusachti­ge cyste die zijn leven verwoestte: ‘We hebben ons kind terug’

11:00 Het leven van Alirio en Sharon Gumbs uit Lieren verandert in een regelrechte nachtmerrie als hun oudste zoon Jheylanio plotsklaps in toenemende mate agressief gedrag vertoont. De Gumbs zien hun kind veranderen in een onhandelbare duivel. Een reusachtige cyste in zijn hoofd veroorzaakt al het leed. Het 11-jarige jochie onderging vorig jaar een urenlange operatie. Met succes, Jheylanio woont sinds Kerstmis weer thuis bij zijn ouders, zus en broertje. ,,Het jaar kon niet beter beginnen, we hebben ons kind weer terug.’’