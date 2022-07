Bromfietser zwaargewond bij botsing met vrachtwagen in Apeldoorn

met videoEen bromfietser is na een ongeluk op de Anklaarseweg in Apeldoorn zwaargewond met de ambulance naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. De man botste ter hoogte van de McDonalds in alle vroegte op een vrachtwagen.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk, maar dat het hard ging, daarover laten de vele brokstukken op de weg geen twijfel over bestaan. De met verkeerslichten beveiligde kruising tussen de Anklaarseweg en de Kanaal Noord werd afgezet voor sporenonderzoek en het verkeer omgeleid. De bromfiets is een wrak; de vrachtwagen heeft lichte schade in de flank.

Verklaring

De chauffeur is meegenomen naar het politiebureau, maar dat zegt nog niets over de schuldvraag. Het afleggen van een verklaring is een standaardprocedure bij dergelijke zware ongevallen.

Het ongeval gebeurde in alle vroegte, net even voor zes uur. Een traumahelikopter landde in de berm naast bij de oprit van de A50 bij Apeldoorn-Noord. De trauma-arts stapte bij het opdraaien van de ambulance op de snelweg in, om onderweg assistentie te kunnen verlenen aan het ambulancepersoneel.

Volledig scherm De brommer in de berm is de stille getuige van het zware ongeluk op de kruising © Luciano de Graaf