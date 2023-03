‘Bruggetje berust op onzinredenering’

Twee mensen met ademha­lings­pro­ble­men naar ziekenhuis na klein brandje in aanleunwo­ning Vaassen

Een thuiszorgmedewerkster en een bewoonster van een aanleunwoning bij de Speulbrink in Vaassen zijn door de ambulance ter controle meegenomen naar het ziekenhuis. De twee ademden rook in toen er een brandje ontstond in de woning naast het verzorgingshuis aan de Brunholdplaats.