‘Brutaaltje’ Dynamo laat Sliedrecht in eerste play-off werken voor de winst

Stephan moet even slikken, want ‘zijn’ muur in Apeldoorn verdwijnt

Mensen zijn er vrolijk door geworden - of hebben er een andere emotie of gedachte bij gekregen. Ze hebben zich verbaasd, in het passeren. Hoe dan ook verwondert de grote muurschildering aan de Stationsstraat voorbijgangers. Nog heel even, want volgende week verdwijnt -ie.

9 april