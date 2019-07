Buren hebben plots bouwsel van 3.10 meter hoog in tuin (maar protesteren kan niet)

Een paar maanden geleden kreeg de familie De Haas aan het Gooiland in Apeldoorn nieuwe buren. ,,Een gezin uit Eritrea met zes kinderen’’, vertelt Meindert de Haas. ,,We zijn bij ze op visite geweest, het zijn heel aardige mensen. We vinden het prima dat vluchtelingen hier een plekje krijgen. Maar we vroegen ons wel meteen af of zo'n tussenwoning niet te klein zou zijn voor zo'n grote familie. We wonen hier prettig, maar het is niet gek groot.’’



In mei zag Trudy een man met foto's en bouwtekeningen over de schutting heen kijken. ,,Ik moest naar het ziekenhuis. Toen ik bij de auto stond vertelde hij dat er woonunit bij de buren in de tuin zou komen. Ik moest weg, hij zou nog contact opnemen. Ik heb hem mijn telefoonnummer gegeven.’’