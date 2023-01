Buschauffeur Hans van Werven (60) uit Apeldoorn staakt: ‘Het is een keer genoeg’

OP NEUTRAAL TERREIN ‘Of een pater aan mijn piemel zat in dat katholieke raamwerk? Dat zou prima kunnen’

In de serie ‘Op Neutraal Terrein’ bespreken bekende tegenpolen levensthema’s. Ze koesteren raakvlakken, bij het volgende thema zijn het weer botsende tegenpolen. Vandaag: God bestaat versus God is dood, drank is slecht/drank kan prima, ‘zedenpreker’/‘c’est la vie’. Apeldoorner Paul Blokhuis en Heinoër Midas Dekkers boksen in Olst.

15 januari