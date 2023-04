Busje brandt volledig uit op snelweg A50 bij Apeldoorn, file richting Zwolle

Een brandend busje zorgt voor de nodige verkeershinder op de snelweg is de A50 tussen Apeldoorn en Vaassen. De weg is deels dicht en dat levert een flinke file op. Het voertuig met daarachter een caravan vloog tijdens het rijden in brand. De caravan kon op tijd worden losgekoppeld, maar van het busje is nauwelijks nog iets over.