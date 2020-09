Caféruzie Wezep mondt uit in steekpartij: vier gewonden

Volgens een politiewoordvoerster ontstond er een vechtpartij in een café aan de Zuiderzeestraatweg in het dorp. Daarbij is meerdere keren gestoken. ,,Buiten op straat is de vechtpartij voortgezet. Vier mensen zijn gewond geraakt en worden behandeld in het ziekenhuis. Wat er precies is gebeurd zijn we nu aan het uitzoeken”, aldus de politiewoordvoerster.

De vechtpartij ontstond in café De Passage. Een slachtoffer lag bij een woning in de Elias Beeckmanstraat, een rustige straat in een woonwijk aan de noordkant van het Veluwse dorp. Fotograaf Stefan Verkerk is ter plaatse. Volgens hem zijn de hulpdiensten massaal aanwezig. Ook staat er een beschadigde auto voor het café.

,,Politie maakt groot plaats delict, meerdere slachtoffers al met spoed per ambulances naar het ziekenhuis’’, stelt Verkerk. ,,Voor het café op de Zuiderzeestraatweg staat een auto met flinke schade. Hulpdiensten met veel voertuigen ter plaatse. Traumaheli gecanceld.”

Behalve in de Elias Beeckmanstraat zijn er ook slachtoffers aangetroffen vlakbij het café aan de Zuiderzeestraatweg en twee op de kruising Hoeloosweg met Zuiderzeestraatweg.

Is er verband?

Ook op straat is het nog gissen, op de late vrijdagavond. Een jongen vertelt dat hij uit bed gesprongen is toen hij hoorde van de steekpartijen. Een familielid van hem is een van de slachtoffers, vertelt hij. De sirenes en kabaal op straat hebben de nodige mensen op de been gebracht. En allemaal willen ze weten wat er aan de hand is. Toch is er één vraag die iedereen in het Veluwse dorp bezig houdt: is er een verband met de onlusten onlangs in het dorp?

De politie doet momenteel onderzoek naar de oorzaak van het incident. Daarbij wordt een politieheli ingezet die rondjes vliegt boven het dorp.

Volledig scherm Route van de traumaheli, die uitvloog vanwege een steekpartij in Wezep. Maar de inzet van het mobiel medisch team bleek niet meer nodig. Daarop keerde de heli terug. © Adsbexchange.com