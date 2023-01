Carnavalsvereniging De Rossumdaerpers bouwt weer feestje in Vaassen met artiesten

Ouderen langer thuis laten wonen? Daarvoor gaan de kosten voor een bijgebouw in Apeldoorn omlaag

Familieleden laten wonen in een bijgebouw wordt in sommige gevallen goedkoper in de gemeente Apeldoorn. Wie een pre-mantelzorgwoning plaatst, betaalt daar voortaan minder leges voor. Het moet een drempel wegnemen om ouderen langer thuis te laten wonen.

