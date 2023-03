Câthy (37) opende Tuinwinkel de Boshommel: 'Mensen laten kiezen voor biologisch als het aankomt op de tuin'

Als we Tuinwinkel De Boshommel instappen, worden we direct begroet door een paar grote oren en vragende ogen. Ze zijn van Zazu, de ‘parttime winkelhond’, zoals haar baasje en winkeleigenaresse Câthy haar noemt. Twee dagen in de week ‘helpt ze mee’ in de winkel. “De eerste dag vloog ze op iedereen af die voorbijkwam, inmiddels niet meer, dus ze begint eraan te wennen”, zegt ze lachend. “Gelukkig heeft ze een lief uiterlijk, dus over het algemeen zijn mensen niet bang voor haar. En anders kan ze altijd in de keuken achter het hekje.”

Bij opa in de groentetuin

Ze liep al een aantal jaren met het idee een eigen tuinwinkel te openen. “Het heeft wel lang geduurd voordat ik het durfde.” Câthy groeide op in het dorp Leersum op de Utrechtse Heuvelrug, waar ze al vroeg met haar handen in de aarde wroette. “Vanaf het moment dat ik kon lopen, hielp ik mijn opa’s in hun groentetuinen.” Ze had na haar studie fysiotherapie verschillende banen in de zorg, maar “dat was het nooit helemaal”, zegt ze. “Maar wat wilde ik dan?”

"Vanaf het moment dat ik kon lopen, hielp ik mijn opa's in hun groentetuinen."

Veel groen

Een eigen tuinwinkel was het antwoord. Ze woonde op dat moment nog met haar man in Rotterdam, wegens hun banen daar in de buurt. “We hebben het daar heel erg naar ons zin gehad, maar die stad is ook wel heel erg versteend. Sinds we ons hondje hebben, merken we nog meer hoe weinig groen er is. De wens om rustiger en groener te wonen en een grotere tuin te hebben werd steeds groter.” Twee jaar geleden zetten ze de stap naar Apeldoorn. Het is alsof haar ondernemersidee hier de juiste voeding krijgt, want Tuinwinkel De Boshommel is sinds begin februari een feit. “We zitten hier op onze plek”, zegt Câthy. “Er is hier veel groen, mensen zijn bezig met groen en hun tuin en ook de gemeente heeft groene ambities. Het dorpse karakter is ook fijn. Hier in Apeldoorn viel alles op z’n plek.”

Niet kunnen stoppen

“Mijn vader heeft het uit mijn hoofd proberen te praten, want, zoals hij zei: ‘Je bent alleen maar aan het werk’, maar ik zie hoe leuk hij het vindt zijn eigen carrosserie- en constructiebedrijf te hebben. Ik heb liever dat ik iets zó leuk vind dat ik niet kan stoppen met werken, dan dat ik de jaren in loondienst aan het aftellen ben. Wat dat betreft is mijn vader juist mijn voorbeeld.”

Een blik in Tuinwinkel De Boshommel.

Paarse muren

Tot nu toe is ze positief over haar besluit. “Ik ben natuurlijk pas net geopend, maar krijg leuke reacties. Ik heb er een goed gevoel over.” Bollen en zaden, tuingrond, tuin- en ook kamerplanten: alles is biologisch bij De Boshommel en bedoeld om de biodiversiteit in de tuin of op het balkon te bevorderen ondersteunen. “Ik wil mensen laten kiezen voor biologisch als het aankomt op de tuin. En alles is zo duurzaam mogelijk ingekocht. Zo zijn de vogelhuisjes van FSC-hout (FSC is een keurmerk voor duurzaam bosbeheer, red.). Daarnaast heb ik ook leuke dingen, zoals de handgemaakte plantenpotten met borsten en de pakketten waarmee je een boomhut voor in je plant kunt bouwen. Leuk als cadeautje.”

De boshommel was tot 1950 een veel voorkomende hommelsoort in Nederland, maar verdween nagenoeg door het verdwijnen van bloemenweides aan de rand van het bos. Het Limburgse Geuldal heeft samengewerkt om een permanent bloeiend landschap terug te krijgen en de boshommel weer terug te laten keren. Het project begon in 2020 en in maart 2022 is de eerste boshommel alweer waargenomen in het Geuldal. “De natuur in Nederland staat door klimaatverandering en menselijk handelen zwaar onder druk, maar is ook veerkrachtig. Dat laat de boshommel zien. Met kleine aanpassingen kunnen we samen een grote bijdrage leveren. Ook in je tuin!”, zegt Câthy. Dat meerdere muren in haar winkel blauw-paars geverfd zijn is geen toeval: “Die kleur kunnen hommels het beste zien”, weet de kersverse onderneemster.

Feestelijke opening

Hoewel De Boshommel al een aantal weken geopend is, viert Câthy komende zaterdag 18 maart de officiële opening van haar winkel. Vrienden en familie zijn aanwezig en klanten mogen bij een aankoop grabbelen in een grabbelton voor cadeaus uit de winkel, zoals een zakje zaden of bollen of een (kamer)plant. Om 16.00 uur komt wethouder Danny Huizer van klimaat en energie op uitnodiging van Câthy langs om een paars lint door te knippen en daarmee de winkel officieel te openen.

