Cel geëist tegen man die schot loste vanaf kasteeldak om erfenis op te eisen

Justus R. had daarvoor al zwaar vuurwerk in de buurt van het kasteel afgestoken en een groep mensen die een rondleiding kreeg de stuipen op het lijf gejaagd toen hij gewapend met een geweer en een hakbijl het kasteel binnenging. De gids en de groep vluchtten daarop naar de schuilkelder. De man groeide op in het kasteel. Vanwege zijn verslavingsproblemen heeft zijn familie met een afkoopsom willen voorkomen dat hij het kasteel zou erven. De man leeft in onmin met zijn broer, de huidige eigenaar van het kasteel, over de erfeniskwestie.

Bajonet

Op 16 oktober 2017 arriveerde de man bij het kasteel, gekleed in een legeruitrusting. Nadat hij de groep de stuipen op het lijf had gejaagd, liep de man naar het dak van het kasteel en loste hij een schot. De politie haalde de man uiteindelijk over om naar beneden te komen. Op zijn lichaam troffen de agenten nog een bajonet aan en in zijn auto lagen nog diverse andere wapens en een kleine hoeveelheid drugs.



De man lijdt volgens een deskundige mogelijk aan een psychische stoornis. Maar omdat hij medewerking aan nader onderzoek heeft geweigerd, kan dit niet met zekerheid worden vastgesteld. De officier van justitie vroeg de rechtbank in Zutphen om de zaak aan te houden voor aanvullende rapportages. Mocht de rechtbank dat niet willen, dan wil de officier de man vijftien maanden achter slot en grendel zien. Ook vroeg de officier om een contactverbod en een locatieverbod voor het kasteelterrein voor drie jaar.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.