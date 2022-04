Centrum Apeldoorn loopt vol met feestgangers, politie raadt af nog naar het Caterplein te komen

De Kapelstraat stroomde vroeg vol met veel mensen die Prinsennacht kwamen vieren. De feestgangers staan buiten met een drankje in de hand tussen de oranje decoratie en feestelijke vlaggen. De vrolijkheid spat eraf. Alsof het jaren geleden is dat er voor het laatst een goed feestje is gevierd. Vanwege de drukte was de straat al vroeg op de avond afgesloten, waardoor extra publiek er niet meer bij kan.