Chaos in onderwijsland op de Veluwe door vervoersstaking? ‘Op zijn minst gezegd heel vervelend’

Jelte (18) heeft autisme en wil ook wel eens gewoon stappen, nu gaat dat in Apeldoorn gebeuren

Een avondje lekker stappen. De 18-jarige Jelte Beersma wil het wel eens meemaken. Maar in zijn Apeldoorn heeft Beersma geen vrienden, en om nu helemaal alleen te gaan? Jelte vond, met hulp van anderen, de oplossing. Later deze maand is er UIT1830 in Station Royaal: Laagdrempelig en prikkelarm borrelen voor iedereen tussen de 18 en 30 jaar.

2 februari