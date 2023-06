Christian krabbelt op na dubbel herseninfarct, en dan gebeurt er iets heel moois: 'Dat had ik zelf ook niet zien aankomen’

Van wieg tot graf Na bevrijding laat Anastasia (97) de trein naar de Sov­jet-Unie schieten: ‘Geurt, is dat niet jouw meis­je?’

Als Anastasia Janssen-Trykowa (97) iets niet wilde, dan was het opvallen. Ze kookt kruudmoes, breit sokken, leeft in de luwte. Voor wie niet beter weet, is zij een gewone Hollandse deerne in Ugchelen. Maar haar leven gaat over oorlog, dwangarbeid, over je vaderland niet meer zien. Het gaat over tranen die op zijn.