Collega’s schieten postbezorger in Beemte Broekland te hulp na botsing met vrachtwagen vol winterbanden

Geen optredens in opvang Oekraïense vluchtelin­gen, maar wel concert in Grote Kerk van Apeldoorn

Wel een concert in de Grote Kerk, maar geen optredens in de ‘eigen sporthal’. Voor Oekraïense vluchtelingen in Apeldoorn worden verschillende dingen georganiseerd, maar de gemeente staat niet toe dat artiesten in sporthal Mheenpark of sporthal Zuiderpark optreden. ,,Daar trekken we een heldere lijn in’’, zegt gemeentelijk woordvoerder Nanne Dorren.

3 november