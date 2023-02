MET VIDEO Hugo de Jonge is Apeldoorn dankbaar voor pioniers­rol flexwonin­gen: ‘Aan de slag zou ik zeggen’

Apeldoorn als sprekend voorbeeld voor de rest van Nederland. Minister Hugo de Jonge is maar wat blij dat Apeldoorn in de nieuwe wijk Beekbergsebroek plaats wil bieden voor 200 flexibele woningen. ,,Het oplossen van het woningtekort is een enorme klus’’, zegt De Jonge. ,,Dat jullie dit durven en de mouwen opstropen spreekt mij zeer aan. Aan de slag, zou ik zeggen.’’

31 januari