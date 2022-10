Contactloos in- en uitchecken in de bus nu ook in regio IJssel-Vecht

Contactloos in- en uitchecken kan met betaalpas, creditcard en mobiel in bussen in het Vechtdal, Salland en de stadsdiensten in Apeldoorn, Deventer, Ede en Harderwijk. De bussen zijn herkenbaar aan het OVpay-logo. Met de OV-chipkaart in- en uitchecken is ook nog steeds mogelijk.