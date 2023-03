CSV Apeldoorn komt maar niet uit het diepe dal en ziet de degradatiezone akelig dichtbij komen

Een pannenkoek eten bij de politie in Apeldoorn: ’We zoeken contact met de inwoners’

Agenten in Apeldoorn doen de slogan de politie is je beste vriend deze maand onmiskenbaar eer aan. Op 17 maart namelijk, nodigt de politie inwoners van de gemeente Apeldoorn uit om samen bij het hoofdbureau aan de Europaweg een pannenkoek te eten. Niet geheel toevallig, want deze dag staat te boek als Nationale Pannenkoekdag.