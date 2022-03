Cybercrimineel uit Vaassen alsnog aangehouden na oplichterstruc in 2019

Twee jaar nadat een vrouw uit Giessenburg werd opgelicht via WhatsApp, is een 21-jarige man uit Vaassen aangehouden. Na zijn arrestatie, woensdag in Apeldoorn, is hij verhoord.

Een 61-jarige vrouw uit Drechtsteden kreeg in november 2019 een WhatsAppje van een onbekend nummer. Deze persoon deed zich voor als haar zoon en zei dat hij per ongeluk zijn telefoon in de wasmachine had gedaan en daarom een nieuw nummer had.

Al snel daarna vroeg hij de vrouw om hulp. Hij had bijna 2500 euro nodig voor een betaling. De vrouw wilde haar zoon graag helpen en maakte het bedrag over. Even later bleek de vrouw opgelicht.

Dood spoor

Er werd gezocht naar de rekeninghouder naar wie het geld was overgemaakt. Die zoektocht kwam uit bij een 24-jarige man uit Vlaardingen, die zich vermoedelijk als geldezel heeft laten gebruiken. De zaak leek op een dood spoor te belanden.

Maar nadat meerdere rekeningen andere waren opgevraagd en verder onderzoek werd verricht, kwam de politie uit bij een 21-jarige man uit Vaassen. Hij werd woensdag aangehouden in Apeldoorn en is daar verhoord. Hij zal zich later moeten verantwoorden voor de rechter.