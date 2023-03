Dani Schaufeli is definitief doorgebroken bij WSV: ‘Het gaat wel lekker dit seizoen’

Het piept en kraakt op onze kantoren­markt: ‘Pas op dat je geen slaapstad van de Randstad wordt’

Bedrijven in Oost-Nederland staan in de rij voor een kantoor in de binnenstad. Liefst hip, dicht bij station en horeca, hoogwaardig, duurzaam, lage energiekosten en een mooie werkplek, waar collega’s elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Maar die plek is er nu vaak niet. De kantorenmarkt piept en kraakt aan alle kanten.