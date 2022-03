Dankzij deze Apeldoornse vondst vloog Kjeld Nuis met 103 kilometer per uur over het ijs: ‘Het ging belachelijk hard’

De 32-jarige Kjeld Nuis noteerde vandaag op het Noorse zoetwatermeer Savalen een imposant wereldrecord. Achter een auto met het speciale windscherm schaatste hij 103 kilometer per uur. ,,Het ging zo belachelijk hard, niet normaal. Toen Kjeld over de finishlijn ging, kwam de ontlading. Ik had de tranen in de ogen’’, reageert Niels Naber vanuit Noorwegen. Een paar uur na de prestatie van wereldformaat, is de Apeldoorner nog diep onder de indruk. ,,Alles valt samen. De prachtige natuur, het verlaten meer, het fantastische ijs. En dan Kjeld die zo hard schaatst. We wisten gelijk: hij heeft het gewoon gedaan, de magische grens van 100 kilometer is gehaald.’’