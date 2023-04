De Koningsdag van Rinus (78): 'Dit is mijn favoriete dag van het jaar'

indebuurt.nl Als je vijf koekjes binnen één minuut eet bij Louie (12) win je 5 euro: 'Nog niemand gelukt'

“Het lijkt heel makkelijk, maar dat is het niet”, zegt Louie ten Donkelaar (12) uit Hoog Soeren. Al vier kinderen waren rond half elf zijn uitdaging aangegaan: vijf koekjes in een minuut opeten. Lukt dat, dan win je 5 euro. “Het is nog niemand gelukt.”