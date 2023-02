De laatste honderden meters van de Midwinter Marathon op de Apeldoornse Loolaan zijn ‘magisch’

Au­to-inbraak­golf teistert Apeldoorn­se wijk Osseveld: ‘We slapen een stuk onrustiger’

In een paar nachten tijd zijn vijf auto's in de wijk Osseveld in Apeldoorn opengebroken. De daders namen volledige multimediadesks mee en lieten spoor van vernieling achter. Zoals bij Sarah Hofma (49) aan de Moeraseik. ,,We slapen een stuk onrustiger nu.”

2 februari