De mooiste fase van de volleybalcompetitie breekt aan, weet het Apeldoornse Dynamo

Met je autisti­sche kind over oorlog praten? Apeldoorn­se podcastma­ker Nadine (46) legt uit hoe je dat doet

Hoe praat je met zorgkinderen over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne? Of over het coronavirus? En hoe voorkom je een burn-out als zorgouder? Nadine van Lierop (46) uit Apeldoorn weet als moeder van een zoon met autisme en een dochter met jeugdreuma als geen ander hoe zwaar zo’n leven kan zijn. Met de Special Needs Supermom Podcast wil ze moeders in hetzelfde schuitje herkenning en zelfvertrouwen geven.

17 maart