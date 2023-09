De regiosport komt weer op gang: eerste duels voor de hockeyers en korfballers

Huisarts Alianne uit Apeldoorn werft nieuwe collega’s: ‘Vaak koudwater­vrees voor eigen praktijk’

Ze heeft er vanaf volgende maand ineens 300 patiënten extra. Huisarts Alianne Telgenhof uit Apeldoorn merkt hoe de zorg in haar regio in de knel raakt nu een naburige praktijk geen opvolger heeft. Patiënten moeten worden verdeeld. En dus is het tijd voor actie. ,,Binnenkort gaan er nog een paar met pensioen.”