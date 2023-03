De stress neemt toe, zowel boven- als onderin de ranglijst. De maanden van de waarheid komen eraan

UPDATE EN MET VIDEO Nog veel onduide­lijk na vondst dode vrouw bij Apeldoorn

Het is vrijdagochtend nog altijd onduidelijk wie de vrouw is die donderdag aan de Wieselseweg bij Apeldoorn dood werd aangetroffen. ,,We snappen dat er nog veel onduidelijk is, maar we gaan in dit soort gevallen uiterst zorgvuldig te werk", laat de politie weten.