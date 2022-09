Deel centrum Apeldoorn afgesloten om gaslek: woningen ontruimd

Het gaslek zou zitten in een leegstaand bedrijfspand. Daarom zijn een aantal woningen ontruimd en is Liander ter plaatse om het gas af te sluiten. Mensen worden opgeroepen om op afstand te blijven. Ook de Sophialaan richting het station is afgesloten.

Op straat heerst geen paniek, bewoners vinden het hoogstens spannend. ,,Het is ook best spannend, één contactje en de boel kan ontploffen", aldus mevrouw Buren, een van de omwonenden die haar huis heeft moeten verlaten.

Ook voormalig brandweerman Gerry van Cleef staat er rustig bij. Hij heeft van de nood een deugd gemaakt en is maar even zijn hond gaan uitlaten. Als ex-brandweerman snapt hij dat er geen enkel risico wordt genomen en er zo'n groot gebied is afgezet. ,,Wel gek dat de politie niet bij iedereen even op de bel heeft gedrukt, ik kreeg het verzoek mijn huis te verlaten via de vereniging van eigenaars van het pand waar ik woon.”