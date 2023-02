Deelscooter komt er weer aan in Apeldoorn, maar dit keer wel met strakkere regels

Onrust in ziekenhuis Zutphen: verloskun­de en spoedeisen­de hulp dreigen (toch) te verdwijnen

Het is allerminst zeker of het ziekenhuis in Zutphen een spoedeisende hulp (SEH) en een afdeling verloskunde behoudt. Gelre ziekenhuizen neemt de acute zorg opnieuw onder de loep. De belofte dat het Zutphense ziekenhuis deze afdelingen behoudt, houdt daardoor amper een half jaar stand.

3 februari