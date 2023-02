Deze stations waarderen reizigers in de regio het meest

Voormalig Zutphense wethouder wordt directeur van gemeente Brummen: ‘Loop nooit weg voor moeilijke opgaven’

In 2021 leek het alsof hij de deuren van het gemeentehuis definitief achter zich dichtsloeg, maar over twee maanden wandelt hij er toch weer vrolijk binnen. Harry Matser (61), voormalig wethouder in Zutphen, keert terug in de ambtenarij. Weliswaar in een andere rol én plek: vanaf april start hij als gemeentesecretaris, de hoogste ambtenaar in het gemeentehuis, in Brummen. ,,Ik ben niet iemand die heel principieel is.”

2 februari