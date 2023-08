Deze twee huurhuizen in Ugchelen staan al maanden leeg: waarom?

WANDELROU­TE | Pijnlijke herinnerin­gen in Metaal­buurt in Apeldoorn

Wandelen leent zich prima voor een goed gesprek. Onze verslaggevers gaan op pad met markante personen om hun verhaal op te tekenen. Dat levert unieke wandelroutes op, die we graag met onze abonnees delen. In deze aflevering zijn we op de Veluwe, in Apeldoorn, met Marieke Jonker, gedupeerde van de toeslagenaffaire kinderopvang. Loop je mee?