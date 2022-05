Dikke, zwarte rookpluim boven Apeldoornse wijk Zevenhuizen, onrust in de buurt door bermbrand

Natuurher­stel Kootwijker­veen start in het najaar, ven moet weer gezond worden

In het najaar gaat Staatsbosbeheer in samenwerking met de provincie Gelderland herstelwerkzaamheden uitvoeren bij het Kootwijkerveen, ten noorden van Kootwijk op de Veluwe. Doel is om de natuurkwaliteit van het ven met hoogveen te verbeteren.

16 mei