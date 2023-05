Dit deel van Apeldoorn gaat komende jaren op de schop: ‘Willen het meer tot leven laten komen’

Nations Cup beachvol­ley­bal voor vrouwen strijkt neer in Apeldoorn

De CEV Beach Volley Nations Cup 2023 voor vrouwen strijkt op woensdag 17 en donderdag 18 mei neer in Apeldoorn. Het gaat om een van de voorrondes van het toernooi, waarbij landenteam zelfs een olympisch ticket kunnen veroveren. Een paar dagen later, op dezelfde locatie in het Orderbos, wordt er ook gevolleybald in de Eredivisie Beach.