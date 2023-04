Dit stuurden jullie in: hondje van Tonny ligt in de tulpen • 70 jaar zwemsport in Ermelo

met video Gezin uit Vaassen onder vuur genomen met molotov­cock­tails: ‘Wij willen hier veilig leven’

De schrik zit er goed in bij de familie Al Atrash uit Vaassen. Vrijdagavond werden zeker drie molotovcocktails tegen hun huis aan de Plataanhof gegooid. Een brand kon voorkomen worden, maar de angst is een dag later nog altijd groot. ,,Mensen die dit doen.. zijn gek toch?’’