Dit stuurden jullie in: Op de camping kan er heel veel wél • De handjes uit de mouwen in Apeldoorn

met video Illegaal gestorte stenen ProRail: Apeldoorn duikt nu zelf in affaire

De gemeente Apeldoorn stelt zelf een onderzoek in naar de affaire met kwartsstenen van ProRail. Onderzocht wordt of de juiste procedures zijn doorlopen met betrekking tot vergunningen. De kwestie bij Kanaal Zuid heeft landelijk bovendien meerdere instanties wakker geschud. De Arbeidsinspectie en FNV komen in actie en de SP heeft Kamervragen ingediend.