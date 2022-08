Dode man in greppel is 61-jarige mountainbiker uit Loenen

Met video Gemengde reacties in Apeldoorn over onverwach­te komst asielzoe­kers, kabinet krijgt volle laag

De plotse crisisopvang van vluchtelingen in twee sporthallen in Apeldoorn maakt gemengde reacties los in de omgeving. Er is begrip dat er iets wordt gedaan om de hoge nood in Ter Apel wat te verlichten. Enthousiasme zelfs. Aan de andere kant klinkt er kritiek en zijn er zorgen. En het brengt broeiende onvrede aan de oppervlakte.

26 augustus