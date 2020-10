Dode ‘onder verdachte omstandigheden’ aangetroffen in truck op parkeerplaats langs A1 bij Ugchelen

De dode man werd aangetroffen in de cabine van de truck, onder ‘verdachte omstandigheden’, zo laat de politie weten. Het onderzoek naar wat er gebeurd is, is op dit moment in volle gang. Dat richt zich in eerste instantie op ‘doodsoorzaak en identiteit van de dode’. De politie wil allereerst antwoord krijgen op de vraag of er sprake is van een misdrijf, of toch van een natuurlijke doodsoorzaak.