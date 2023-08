Doe de test: ben jij een echte Apeldoorner?

paardensport Geen topklasse­ring voor Eerbeekse menner Hans Heus in Beekbergen: ‘Het vizier gaat nu vol op het EK’

Voor topmenner Hans Heus was de strijd om een goede klassering bij het NK na zes hindernissen definitief voorbij. Bij de pakken neerzitten is er echter niet bij voor de man uit Eerbeek die dit weekeinde een thuiswedstrijd afwerkte tijdens de 34ste editie van de samengestelde menwedstrijden in Beekbergen.