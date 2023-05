Doen op Hemelvaart: Hemels Brocante in Apeldoorn

MET VIDEO Brand veroor­zaakt forse schade aan ‘lelijk eendje’ uit 1986 in Apeldoorn

Het is nog net geen oldtimer, want voor die kwalificatie moet een auto tegenwoordig minstens 40 jaar oud zijn. Toch gaat deze Citroën 2 CV al heel wat jaartjes mee: het bouwjaar is 1986. Een brand in de motorkap is het ‘lelijke eendje’ nu misschien wel fataal geworden.