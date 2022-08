Dominee tegen rechter: ‘Ik ben bedrogen door de gemeente Apeldoorn’

Probleem met honderd asielzoe­kers; rechtszaak belemmert verhuizing in Apeldoorn

Het is onzeker of de tijdelijke vluchtelingenopvang aan de Christiaan Geurtsweg in Apeldoorn eind dit jaar wordt ontruimd. Mocht dat wel gebeuren omdat de huurovereenkomst op 31 december afloopt, blijkt er voor honderd van de vierhonderd asielzoekers nog geen oplossing te zijn. Als gevolg van een rechtszaak kunnen die nog niet terecht in het nieuwe azc aan de Deventerstraat.

17 augustus