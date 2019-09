Dood onverzekerde Mark (25) leidt tot Kamervragen: ‘Iedereen heeft recht op waardige uitvaart’

De SP in de Tweede Kamer wil van het kabinet weten waarom sommige mensen met een psychische aandoening kennelijk geen uitvaartverzekering kunnen afsluiten. ,,Schandalig’’, zegt Kamerlid Ronald van Raak daarover, naar aanleiding van een bericht in deze krant.

De Stentor meldde dat nabestaanden van een jonge Apeldoorner, die uit leven is gestapt, een inzamelingsactie zijn begonnen om zijn uitvaart te kunnen bekostigen. Volgens hen kwam Mark Vos door zijn psychische ziekte niet in aanmerking voor een uitvaartverzekering.



Het Verbond van Verzekeraars zegt in een reactie dat elke verzekeringsmaatschappij een eigen acceptatiebeleid kent. ,,Of (psychiatrisch) patiënten verzekerd kunnen worden hangt af van dat acceptatiebeleid.’’ Afzonderlijke verzekeraars gingen na vragen niet expliciet in op deze kwestie. ICZ, een zorgverzekeraar die zich richt op mensen met chronische aandoeningen, stelt op zijn site dat ‘mensen met psychische klanten tegen problemen kunnen aanlopen bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering’.

Onwenselijk

De SP vraagt nu aan de minister van binnenlandse zaken of die deze situatie ,,ook onwenselijk vindt’’. En of de minister dus bereid is hier iets aan te doen. De partij wil bovendien weten welke weigeringsgronden uitvaartverzekeraars nog meer hanteren.

,,Ieder mens heeft recht op een waardige begrafenis’’, aldus Van Raak in een schriftelijke toelichting op de Kamervragen. ,,Het is heel mooi om te zien dat zoveel mensen zich zo inzetten om alsnog een mooie begrafenis mogelijk te maken. Maar het is schandalig dat verzekeraars mensen met een psychische aandoening zo discrimineren. Daar moet de regering echt een einde aan maken.’’

Hartverscheurend