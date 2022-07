Doorbraak nabij rond gruwelijke moordzaak op Apeldoorner in Kenia, maar familie moet ‘geduld hebben’

Broer van vermoorde Apeldoor­ner hoopt dat hoofdver­dach­te nooit meer vrijkomt: ‘Ze mag hier niet mee wegkomen’

Een overwinning? Of toch niet? Riziki C., die als echtgenote de moord op Apeldoorner Herman Rouwenhorst in Kenia zou hebben beraamd, kan op borgtocht naar huis. Dat bepaalde de rechter in Mombasa. Voor twee miljoen Keniaanse shilling, omgerekend zo’n vijftienduizend euro, mag C. uit haar cel. Er is echter een probleem: ze heeft het geld niet.

23 september