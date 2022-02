Douglas (33) loopt straat in Apeldoorn in en de grond zakt onder zijn voeten weg: 'Ik schreeuwde meteen: mijn been, mijn been’

Natte akker en dichte grond zitten herenboer­de­rij in Loenen dwars: twee ton nodig voor verhuizing

In het eerste jaar groeiden de kolen nog... als kool. Maar twee natte zomers later moeten ze bij Herenboerderij De Groote Modderkolk in Loenen ingrijpen. De akker is te nat en de grond niet goed genoeg. Voor het verplaatsen van de akker is nu 200.000 euro nodig. ,,We hebben er wel van geleerd.’’

21 februari