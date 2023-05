Drie fietsers botsen in Apeldoorn, een gewonde naar ziekenhuis

VOLLEYBAL Herstelde Sjors Tijhuis (22) verlengt contract bij Dynamo: ‘Ik wil mijzelf in de kijker spelen’

Het kan verkeren. In februari vreesde Sjors Tijhuis voor een voortijdig einde van zijn loopbaan als topvolleyballer. Ruim twee maanden later maakte hij het allesbeslissende punt in de wedstrijd waarin Dynamo zich voor de vijftiende keer tot ’s lands beste clubteam kroonde. Inmiddels zette de Apeldoorner ook zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis met de landskampioen.