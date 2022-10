Drukte op regionale snelwegen vanwege herfstvakantie

Zoals de ANWB al voorspelde is het in verband met de herfstvakantie druk tijdens de avondspits. Rond vijf uur stond er al dik 650 kilometer. In Oost-Nederland is het vooral druk rond Apeldoorn.

In de regio’s Midden en Zuid begint vrijdagmiddag de herfstvakantie, terwijl deze in de regio Noord eindigt. De mix van forenzen in combinatie met vertrekkend, maar ook terugkerend vakantieverkeer maakt dat het erg druk is op de wegen.

De grootste drukte is in het westen van en zuiden van het land. Met name rond Rotterdam staat het muurvast. In de regio van de Stentor is de A1 tussen Amersfoort en Apeldoorn een stevige bottleneck. Alles bij elkaar doe je daar minstens een half uur langer over die trip.

Records blijven staan

Verder staan er files rond knooppunt Beekbergen op de A50 en op de A28 tussen Harderwijk en Nunspeet en tussen ’t Harde en Zwolle-Noord.

Met 650 kilometer is het druk, maar worden er geen records geschreven. De drukste spits van dit jaar was op woensdag 25 mei. Toen stond er in verband met het lange Hemelvaartweekend 1120 kilometer. Het absolute record dateert nog steeds van 22 januari 2019. Vanwege sneeuw stond er toen een monsterfile van 2287 kilometer. Dat is de afstand van Zwolle naar Lissabon.

