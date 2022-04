Dubbel gevoel bij kalverhouders die zich laten uitkopen: ‘Absoluut geen vertrouwen in de politiek’

90-jarige Ger speelt ouderdoms­kwaal­tjes weg met haar accordeon: ‘Het orkest is alles voor me’

Ger Holtman uit Apeldoorn heeft met haar 90 jaar heel wat accordeon-ervaring in de vingers. Muziek houdt haar geest jong, vindt ze. Nog elke maandag speelt ze bij het Multi Muzikaal Theater (MMT) en daarmee is ze het oudste lid dat het orkest ooit had. ,,Muziek moet je proeven.”

7 april