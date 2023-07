Duizenden trekken wandelschoenen aan voor Apeldoornse Vierdaagse: ‘Dertig kilometer is echt nog net even teveel voor ons’

Structure­le inzet van zzp’ers brengt zorg in de problemen: familiele­den moeten zelfs bijsprin­gen

In de zorg werken steeds meer zzp’ers, maar in de zomerperiode nemen die massaal vrij. Het gevolg? Zorginstellingen hebben grote moeite om komende maanden de zorg aan hun patiënten op peil te houden. Studenten en familieleden moeten noodgedwongen bijspringen. Deze krant maakt een rondgang langs zorginstanties in deze regio en leest de thermometer af.