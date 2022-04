Duizendkoppige kinderband uit heel Gelderland komt naar Apeldoorns paleis Het Loo: ‘Laten zien wat we kunnen’

PvdA mist op laatste moment de boot in Apeldoorn, onbegrip bij verkie­zings­win­naar

De Partij van de Arbeid is op het laatste moment afgevallen voor de coalitie die de komende vier jaar het stuur in handen heeft in de gemeente Apeldoorn. Ondanks verkiezingswinst werd de partij na een lange praatsessie weggestreept. Een bittere pil voor lijsttrekker Chris Schouten.

1 april