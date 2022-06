Dwangsom na bedrijfsborrel blijft staan voor Apeldoorns glasbedrijf: La Paloma overweegt gang naar rechter

Ben (74) uit Apeldoorn komt prima rond van zijn AOW’tje: ‘Deze tuin levert gigantisch veel op’

De inflatie is op het hoogste niveau in ruim veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Ben Hulshoff (74) uit Apeldoorn heeft de prijzen flink zien stijgen, maar komt ondanks zijn AOW nog niet in de knel. ,,Ik kan me wel voorstellen dat het voor anderen heel lastig wordt.”

