Dynamo raakt met Caya van Cooten een boegbeeld kwijt: ‘Geen lichtzinnige keuze’

Inhaalvoetbal KCVO mazzelt maar koestert de punten, Epe speelt in doelpunt­rijk duel gelijk

Donderdagavond werden er al twee inhaalwedstrijden in het amateurvoetbal vooruit gespeeld. Epe speelde in de eerste klasse E (zaterdag) met 3-3 gelijk tegen Heerenveen en KCVO pakte in de derde klasse D (zondag) drie heel belangrijke punten in de strijd om boven de nacompetitiestreep te blijven.